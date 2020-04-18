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Скільки українців планують піти на Великдень до церкви: статистика

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А ви плануєте на Великдень іти до церкви? - фото 1
А ви плануєте на Великдень іти до церкви?

Якщо вірити результатам опитування, яке провела компанія Research & Branding Group, то абсолютна більшість українців (83%) планують дивитися великодні богослужіння онлайн. Дізнайтесь, а скільки наших земляків готові навідатися до церкви на Великдень?

Опитування респондентів також показало, що 7% ще не визначилися з форматом святкування, 4% українців не святкують Великдень, а ще 4% планують піти до церкви на свято.

До теми: Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ

"Більшою мірою схильні віддати перевагу формату "Великдень вдома" жінки, а серед чоловіків більше, ніж серед жінок, тих, хто має намір відвідати церкву в індивідуальному порядку, або ще не визначився, чи в принципі святкує Великдень. З віком опитаних число прихильників формату "Великдень вдома" зростає... Кількість тих, хто має намір відвідати церкву в індивідуальному порядку і ще не визначився, переважає в сільській місцевості", – говориться в дослідженні.

Скільки українців планують піти на Великдень до церкви: статистика - фото 398894

26% респондентів заявили, що в поточному році віддадуть перевагу освяченню пасок і великодніх кошиків онлайн, 11% планують придбати вже освячені паски і 9% мають намір святити "біля воріт" – виставляти кошика на вулицях, де буде проходити обряд освячення (переважно в селах і малих міста). Разом з тим, 37% українців в поточному році утримаються від освячення пасок, а 13% ще не визначилися.

Загалом під час дослідження опитали 1272 респондентів віком від 18 років методом CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) ролінгового формату. Очікувана середня помилка вибірки складає +/- 3,5%. Опитування проходило 11-16 квітня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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