Вчені знайшли новий вид орхідей із запахом шампанського

Незвичну орхідею знайшли на Мадагаскарі.

Орхідея із солодким ароматом, який схожий на запах шампанського, була знайдена вченими.

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Вчений з Австрії Антон Зідер знайшов новий вид орхідей. Знахідка була виявлена ​​на Мадагаскарі. У Королівському ботанічному саду К’ю після вивчення заспиртованого примірника заявили, що рослина, названа Cynorkis christae, є новою для науки. За словами вчених, відмінною рисою цієї орхідеї є її солодкий аромат, який схожий на запах шампанського.

Вчені знайшли новий вид орхідей із запахом шампанського

До роду Cynorkis сімейства орхідних відносять десятки орхідей, які ростуть в Африці і на островах індійського і Тихого океанів; видову назву квітки отримали на честь дружини першовідкривача.

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