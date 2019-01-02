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Вчені знайшли новий вид орхідей із запахом шампанського
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Незвичну орхідею знайшли на Мадагаскарі.
Орхідея із солодким ароматом, який схожий на запах шампанського, була знайдена вченими.
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Вчений з Австрії Антон Зідер знайшов новий вид орхідей. Знахідка була виявлена на Мадагаскарі. У Королівському ботанічному саду К’ю після вивчення заспиртованого примірника заявили, що рослина, названа Cynorkis christae, є новою для науки. За словами вчених, відмінною рисою цієї орхідеї є її солодкий аромат, який схожий на запах шампанського.
До роду Cynorkis сімейства орхідних відносять десятки орхідей, які ростуть в Африці і на островах індійського і Тихого океанів; видову назву квітки отримали на честь дружини першовідкривача.
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