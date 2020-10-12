Вчені знайшли новий спосіб омолодження мозку

Фахівці провели нову наукову роботу, яка відкрила цікавий спосіб омолодження мозку. Домогтися бажаного результату можна під час взаємодії мозку з мікрофлорою кишечника.

Експерти вже давно довели, що мікробіота кишечника впливає не тільки на когнітивні функції, а також має прямий вплив на емоційний стан людини.

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Виявляється, ключовими в цьому процесі є кишкові бактерії, хоч поки і не вдалося встановити точно їх взаємозв'язок з нейронним центром. Щоб наблизитися до розгадки такої цікавої закономірності, вчені провели дослідження на гризунах. Вони трансплантували бактерії старих гризунів молодим мишам, що негативно вплинуло на роботу їх мозку. Миші втратили здатність навчатися чомусь новому і почали повільніше виконувати звичні дії.

Проведений експеримент допоміг багато чого зрозуміти, адже завдяки отриманій інформації можна створити методику омолодження мозку, упевнені дослідники.

Вчені провели дослідження на гризунах

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