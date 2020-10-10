Вчені розповіли, чим корисна гра у ляльки

Гра в ляльки активує області мозку, пов'язані з емпатією і соціальними навичками. До таких висновків прийшли науковці.

Фахівці з Кардіффського університету (Великобританія) протягом 18 місяців спостерігали за активністю мозку 33 дітей у віці від чотирьох до восьми років.

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Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Human Neuroscience. Як виявилося, гра в ляльки активує задню верхньої скроневої борозну, область мозку, пов'язану з емпатією і розумінням почуттів інших людей. Коли діти самостійно грали з планшетом або комп'ютером, ці області активувалися слабо, навіть якщо гра була аналогічною грі з лялькою.

Таким чином, гра в ляльки, навіть поодинці, дійсно допомагає дітям репетирувати деякі соціальні навички, які їм знадобляться у дорослому житті.

Ляльки

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