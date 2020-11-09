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Вчені знайшли хамелеона, якого не бачили вже 100 років

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Хамелеон - фото 1
Хамелеон / cnn

Група німецьких дослідників заново відкрила на Мадагаскарі вид хамелеона Furcifer voeltzkowi. Востаннє представників цього виду бачили понад сто років тому!

Вперше Furcifer voeltzkowi був виявлений в 1893 році.

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Востаннє вчені бачили цих хамелеонів в 1913 році. І ось в ході недавньої експедиції на північний захід Мадагаскару вченим вдалося виявити цей "невловимий" вид знову.

За допомогою генетичного аналізу фахівці визначили, що цей вид тісно пов'язаний з іншим видом хамелеонів: Furcifer labordi. Дослідники вважають, що обидва види рептилій живуть тільки в сезон дощів: вилуплюються, швидко ростуть, спаровуються і вмирають незадовго до початку сухого сезону, залишивши кладку яєць.

Вчені знайшли хамелеона, якого не бачили вже 100 років - фото 434196

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Джерело: goodnewsnetwork
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