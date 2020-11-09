Вчені знайшли хамелеона, якого не бачили вже 100 років

Група німецьких дослідників заново відкрила на Мадагаскарі вид хамелеона Furcifer voeltzkowi. Востаннє представників цього виду бачили понад сто років тому!

Вперше Furcifer voeltzkowi був виявлений в 1893 році.

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Востаннє вчені бачили цих хамелеонів в 1913 році. І ось в ході недавньої експедиції на північний захід Мадагаскару вченим вдалося виявити цей "невловимий" вид знову.

За допомогою генетичного аналізу фахівці визначили, що цей вид тісно пов'язаний з іншим видом хамелеонів: Furcifer labordi. Дослідники вважають, що обидва види рептилій живуть тільки в сезон дощів: вилуплюються, швидко ростуть, спаровуються і вмирають незадовго до початку сухого сезону, залишивши кладку яєць.

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