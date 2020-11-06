Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії

Вчені виявили у Великобританії великого павука-лисицю Alopecosa fabrilis, що майже 30 років вважався зниклим з території Великобританії. У міжнародній Червоній книзі вид значиться як той, що під загрозою зникнення.

Одного з найбільших британських павуків вдалося виявити на полігоні Міністерства оборони в графстві Суррей.

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Востаннє Alopecosa fabrilis бачили на Британських островах в 1993 році. Ці арахніди шириною в 5 сантиметрів полюють ночами і відрізняються спритністю і швидкістю, тому вистежити одного з них було непросто.

Це вдалося фахівцю з охорони дикої природи Марку Вейту. 60-річний чоловік присвятив два роки пошукам невловимого павука. Удача усміхнулася на одному з військових полігонів (назва якого не називається з міркувань безпеки).

До жертв восьмилапого монстра відносять різних комах, в тому числі павуків дрібніших видів. Наздогнавши здобич, великий павук-лисиця паралізує її отрутою, що розріджує нутрощі. І лише потім поїдає її. Для людини великий павук-лисиця не є небезпечним.

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