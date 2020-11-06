Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії

  • 40
Alopecosa fabrilis - фото 1
Alopecosa fabrilis / danmarks

Вчені виявили у Великобританії великого павука-лисицю Alopecosa fabrilis, що майже 30 років вважався зниклим з території Великобританії. У міжнародній Червоній книзі вид значиться як той, що під загрозою зникнення.

Одного з найбільших британських павуків вдалося виявити на полігоні Міністерства оборони в графстві Суррей.

І ще: В Індії помітили надзвичайно рідкісного чорного тигра: фотофакт

Востаннє Alopecosa fabrilis бачили на Британських островах в 1993 році. Ці арахніди шириною в 5 сантиметрів полюють ночами і відрізняються спритністю і швидкістю, тому вистежити одного з них було непросто.

Це вдалося фахівцю з охорони дикої природи Марку Вейту. 60-річний чоловік присвятив два роки пошукам невловимого павука. Удача усміхнулася на одному з військових полігонів (назва якого не називається з міркувань безпеки).

Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії - фото 433750

Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії - фото 433751

До жертв восьмилапого монстра відносять різних комах, в тому числі павуків дрібніших видів. Наздогнавши здобич, великий павук-лисиця паралізує її отрутою, що розріджує нутрощі. І лише потім поїдає її. Для людини великий павук-лисиця не є небезпечним.

Це цікаво: Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів

Джерело: theguardian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 1074
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 696
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2624845
Загрузка...
Новини