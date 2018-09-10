Вчені зламали смартфон за допомогою звуку

Знайдено спосіб зламати смартфон за допомогою звуку.

Цікавий метод описала група вчених з Університету Ланкастера. Атака і злом відбувався на смартфонах під управлінням Android (Samsung Galaxy S4). Ці гаджети пропонують три варіанти ідентифікації користувача: числовий пароль, відбиток пальця і ​​графічний ключ. Саме останній варіант і дав можливість використовувати "звукову відмичку".

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Для того, щоб атака була успішною, на смартфоні повинна бути встановлена ​​написана дослідниками програма SonarSnoop. Додаток отримує доступ до динаміка і мікрофону пристрою і аналізує звукові дані навколишнього середовища, як сонар кажана – відбитий звук.

Вчені змогли налаштувати алгоритм так, що він розпізнає навіть коливання від натискання на екран. Це дозволяє дізнатися положення пальця на екрані та напрямок його руху, а отже – розпізнати графічний ключ. "Система неідеальна, але вона дозволяє відкинути 70% варіантів і зайнятися перебором 30%, що залишилися", – пояснюють автори роботи.

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