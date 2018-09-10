OnePlus 6T: особливості та дата презентації

OnePlus офіційно прокоментувала чутки про наступний флагманський смартфон. Представники компанії розповіли журналістам CNET про ключові зміни поліпшеної версії OnePlus 6. Крім того, була оголошена і дата презентації пристрою.

Скріншот з екрану блокування OnePlus 6T

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"Ми розблокуємо наші телефони безліч разів на день, а вбудований в екран сканер відбитків зменшує кількість кроків для завершення цієї дії. Додамо цю функцію до інших варіантів розблокування дисплея, таких як Face Unlock, і у користувачів буде можливість вибрати спосіб, який найбільш ефективний саме їм", – розповіли в OnePlus.

Представники компанії також відзначили, що через перенесення сканера відбитків пальців в екран їм довелося змінити розташування компонентів усередині корпусу, у зв'язку з чим OnePlus 6T став на 0,45 мм товстішим за звичайну "шістку". Крім того, без сканера ззаду смартфон повинен виглядати більш монолітним.

З інших витоків також відомо, що OnePlus 6T отримає маленький, схожий на краплю виріз в екрані. Деякі джерела приписують новинці потрійну камеру, як в OPPO R17 Pro, але ця інформація поки не підтверджена.

Очікується, що OnePlus 6T представлять 17 жовтня, про що свідчить дата на скріншоті.

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