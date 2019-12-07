Вчені здивували новим відкриттям про собак

Фахівці провели експеримент з 70 домашніми собаками різних порід, щоб дізнатися, наскільки добре вихованці розуміють людську мову.

Собакам дали прослухати аудіозаписи різних людей, які говорять шість слів, які розрізнялися лише голосними звуками (наприклад, had, hid і who'd). Крім цього, всі записи були відредаговані таким чином, щоб голоси звучали на одній висоті.

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Тобто собаки мали реагувати тільки на різницю в голосних звуках. Виявилося, що більшість собак (48 з 60) могли розпізнати одне і те ж слово. Так, увага собак слабшала, якщо вони чули слово повторно, навіть якщо його озвучувала інша людина. Реакція собак на мову оцінювалася виходячи з поведінки тварин, наприклад рухи вух або пильного погляду. Коли собака чув нове слово, то проявляв увагу. Якщо ж слово повторювалося, то увага слабшала.

"Я була здивована тим, як добре деякі собаки реагували на незнайомі голоси, – говорить автор дослідження. – Це може означати, що вони розуміють більше, ніж ми думаємо". На думку вчених, здатність розпізнавати голосні в словах може бути результатом одомашнення.

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