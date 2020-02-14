Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Вчені запропонували змінити висоту польотів літаків: ось чому

  • 40
Літак - фото 1
Літак / imperial

Фахівці пропонують знизити висоту польотів авіалайнерів, щоб зменшити вплив авіаційної галузі на клімат Землі.

Інверсійний слід літака – це видима в повітрі смуга з водяної пари або кристаликів льоду. Деякі з них можуть зберігатися до декількох годин. Попередні дослідження показали, що інверсійні сліди і хмари, яким вони допомагають сформуватися, роблять значний вплив на клімат.

І ще: У Стамбулі сів літак з пілотом, котрий втратив свідомість

Проведене вченими комп'ютерне моделювання продемонструвало, що зміна висоти польотів може зменшити кількість інверсійних слідів і скоротити час їх існування. Це пов'язано з тим, що інверсійні сліди утворюються при певних станах атмосфери. Явище часто спостерігається у верхніх шарах тропосфери, а також при високій вологості повітря.

За підрахунками експертів, зниження висоти польотів всього на 600 метрів може знизити внесок інверсійних слідів в глобальне потепління на 59%. Відхилення траєкторії польоту приведе до збільшення витрат палива менш ніж на одну десяту відсотка. За словами авторів дослідження, зменшення утворення інверсійних слідів компенсує збільшення викидів СО2.

Вчені запропонували змінити висоту польотів літаків: ось чому - фото 385998

Читайте також: Чоловік в літаку простими рухами помстився сусідці: епічне відео

Джерело: imperial
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 448
ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
  • 11 лютого, 14:15
  • 1403
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 444
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авіація