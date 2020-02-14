Вчені запропонували змінити висоту польотів літаків: ось чому

Фахівці пропонують знизити висоту польотів авіалайнерів, щоб зменшити вплив авіаційної галузі на клімат Землі.

Інверсійний слід літака – це видима в повітрі смуга з водяної пари або кристаликів льоду. Деякі з них можуть зберігатися до декількох годин. Попередні дослідження показали, що інверсійні сліди і хмари, яким вони допомагають сформуватися, роблять значний вплив на клімат.

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Проведене вченими комп'ютерне моделювання продемонструвало, що зміна висоти польотів може зменшити кількість інверсійних слідів і скоротити час їх існування. Це пов'язано з тим, що інверсійні сліди утворюються при певних станах атмосфери. Явище часто спостерігається у верхніх шарах тропосфери, а також при високій вологості повітря.

За підрахунками експертів, зниження висоти польотів всього на 600 метрів може знизити внесок інверсійних слідів в глобальне потепління на 59%. Відхилення траєкторії польоту приведе до збільшення витрат палива менш ніж на одну десяту відсотка. За словами авторів дослідження, зменшення утворення інверсійних слідів компенсує збільшення викидів СО2.

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