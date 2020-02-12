У Стамбулі сів літак з пілотом, котрий втратив свідомість

Пасажири літака авіакомпанії Pegasus Airlines успішно приземлилися у Стамбулі. І це при тому, що один із пілотів втратив свідомість. Дивіться відео успішного приземлення!

Командир екіпажу літака рейсу Відень – Стамбул втратив свідомість під час польоту незадовго до посадки. Другий пілот відразу ж зв'язався з диспетчерами стамбульського аеропорту і запросив пріоритетну посадку.

І ще: Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт

Відео посадки літака зняли користувачі мережі:

Pegasus Havayolları'na ait Viyana - İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar... Kaptan pilot bilincini kaybetti! https://t.co/2l26U80Wd5 pic.twitter.com/DOoliOsJ88 — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 11, 2020

Другий пілот самостійно посадив Boeing 737 без пригод. Відразу після приземлення командира повітряного судна доставили до лікарні. Діагноз не уточнюється.

Інцидент стався в міжнародному аеропорту імені Сабіха Гекчен через тиждень після іншої події з літаком Pegasus Airlines. Тоді лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги, впав з висоти 30 метрів, врізався в огорожу і розвалився на частини. У результаті три людини загинули і 180 осіб постраждали.

Читайте також: Boeing встановив новий рекорд швидкості