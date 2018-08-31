Вчені заплатять тому, хто погодиться півроку їсти авокадо

Американські медики вирішили перевірити гіпотезу про користь зеленого плода в боротьбі з ожирінням.

Медики обіцяють відібрати 1000 осіб для участі в експерименті, під час якого їх щодня годуватимуть авокадо. І готові заплатити кожному сміливцю $ 300 за відвагу.

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Це масштабне дослідження буде проводитися вченими чотирьох університетів – Лома Лінда (LLU), держуніверситету Пенсильванії, Тафтса і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Кожна з перерахованих науково-дослідних організацій наймає для участі в дієтичному експерименті по 250 осіб.

Учені будуть перевіряти вплив авокадо на організм

"Ми збираємося перевірити, чи спалює жирові відкладення щоденне споживання одного плоду на день", – пояснює Джоан Сабате, фахівець з епідеміології в Університеті Лома Лінда.

Обраних розділять на дві групи. Учасники з першої групи зобов'язані будуть з'їдати по одному авокадо на день протягом шести місяців. Піддослідні з другої, контрольної групи, зобов'язуються не їсти більше одного плода за всі півроку експерименту.

Піддослідним будуть виплачувати 300 доларів

Усім учасникам гарантують безкоштовний медогляд. Гроші вони отримають тільки після завершення проекту, а "не щасливчики" з контрольної групи на додаток будуть премійовані 24 авокадо.

Претенденти на вакансію любителів авокадо повинні бути старшими за 25 років і мати об'єм талії не менше – 90 см у жінок і 102 см у чоловіків.

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