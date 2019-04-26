Вчені зафіксували перше марсотрясіння

Це перший випадок, коли на Марсі зафіксовано гул / USA Today

Французький сейсмометр SEIS, встановлений на поверхні Марса, зафіксував слабкий, але виразний сейсмічний поштовх, схожий на землетрус.

Подія, зафіксована на Марсі, за силою значно поступається сейсмічній активності Землі.

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На нашій планеті такий поштовх залишився б непоміченим. Однак поверхня Червоної планети практично мертва, що дозволило високочутливим датчикам вловити слабкий сигнал. Це перший випадок, коли на Марсі зафіксовано гул, що виходить із його надр, а не викликаний вітром. Однак сила його занадто мала, щоб надати нові дані про внутрішню будову планети. Причини такої події в повній мірі неясні.

Щось подібне раніше було зафіксовано на поверхні Місяця місіями "Аполлон". Під час досліджень супутника Землі між 1969 і 1972 роками астронавти NASA зафіксували безліч місяцетрясінь, підтвердивши, що Місяць залишається сейсмічно активним.

Поверхня Червоної планети практично мертва

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