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Пенсіонерка виграла фотоконкурс NASA

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Пенсіонерка неабияк попрацювала, аби зробити відмінне фото - фото 1
Пенсіонерка неабияк попрацювала, аби зробити відмінне фото

Джин Дін, мешканка Гернсі (Нормандський архіпелаг) виграла фотоконкурс NASA, знявши туманність, яка розташована на відстані 5000 світлових років від Землі.

Знімок туманності Розетка відняв у 60-річної пенсіонерки з острова Ченнел (Гернсі) п'ять ночей. Міжзоряна хмара пилу несподівано з'явилася на сайті космічного агентства, як астрономічне фото дня.

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За умовами конкурсу, який NASA проводить з 1995 року, цей знімок може бути зроблений будь-ким – космічним телескопом "Хаббл", наземною обсерваторією або астрономом-любителем. Ці фото формують бібліотеку астрономічних спостережень для шкіл, університетів і людей, захоплених наукою.

Джин Дін п'ять ночей витратила, щоб зробити це фото - фото 323990
Джин Дін п'ять ночей витратила, щоб зробити це фото

Мій інтерес до астрономії – родом з дитинства, – каже Джин Дін, океанограф на пенсії. – Нам дуже пощастило на Гернсі мати темне небо над головою.

Пенсіонерці вдалося зняти туманність Розетка - фото 323991
Пенсіонерці вдалося зняти туманність Розетка

Туманність Розетка розташована в сузір'ї Єдиноріг нашої галактики. Це скупчення іонізованого водню – область активного зореутворення. За оцінками вчених, маса туманності – близько 10 тисяч сонячних мас. Червонуватий відтінок на фотографіях туманності надає велика кількість водню.

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Джерело: independent
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