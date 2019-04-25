Пенсіонерка виграла фотоконкурс NASA

Джин Дін, мешканка Гернсі (Нормандський архіпелаг) виграла фотоконкурс NASA, знявши туманність, яка розташована на відстані 5000 світлових років від Землі.

Знімок туманності Розетка відняв у 60-річної пенсіонерки з острова Ченнел (Гернсі) п'ять ночей. Міжзоряна хмара пилу несподівано з'явилася на сайті космічного агентства, як астрономічне фото дня.

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За умовами конкурсу, який NASA проводить з 1995 року, цей знімок може бути зроблений будь-ким – космічним телескопом "Хаббл", наземною обсерваторією або астрономом-любителем. Ці фото формують бібліотеку астрономічних спостережень для шкіл, університетів і людей, захоплених наукою.

Джин Дін п'ять ночей витратила, щоб зробити це фото

Мій інтерес до астрономії – родом з дитинства, – каже Джин Дін, океанограф на пенсії. – Нам дуже пощастило на Гернсі мати темне небо над головою.

Пенсіонерці вдалося зняти туманність Розетка

Туманність Розетка розташована в сузір'ї Єдиноріг нашої галактики. Це скупчення іонізованого водню – область активного зореутворення. За оцінками вчених, маса туманності – близько 10 тисяч сонячних мас. Червонуватий відтінок на фотографіях туманності надає велика кількість водню.

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