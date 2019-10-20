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Вчені з Канади винайшли матеріал, який зробить вас невидимим
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Вчені з канадської компанії Hyperstealth винайшли камуфляжний матеріал під назвою Quantum Stealth, за допомогою якого змогли створити "щит невидимості". Автори видання відзначають, що раніше технології такого рівня описувалися у фантастичній літературі.
Матеріал на дотик тонкий, як папір, недорогий і не вимагає джерела живлення. Маскуючий пристрій, який створений з цього матеріалу, згинає світло таким чином, щоб можна було бачити тільки предмети, що розташовані дуже близько або дуже далеко.
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Таким чином сторонній спостерігач здатний розрізнити лише об'єкти, які розташовані на відстані декількох метрів. Об'єкт або людина, що стоїть позаду цього "щита" на певній відстані, стане невидимим.
Матеріал володіє широкими можливостями і здатний спотворювати світло в діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного.
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