Експерти назвали найкращий антивірус року

Незалежна лабораторія тестування AV-Comparatives опублікувала новий звіт щодо захисту від шкідливих програм восени 2019 року, в якому було названо найкращий антивірус року.

Попри високі оцінки, з'ясувалося, що жодна з існуючих антивірусних програм не дає 100% захисту від загроз – ідеальних рішень просто немає, але всі вони дуже близькі до нього, пояснюють експерти AV-Comparatives.

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Microsoft Defender був визнаний одним з найкращих антивірусів серед усіх. Програмне забезпечення похвалилося рівнем захисту в мережі на 99,96%, що ставить його в ТОП-10 антивірусів, розглянутих AV-Comparatives.

У ТОП-3 найкращих антивірусів також увійшли Avast, AVG і Trend Micro. Трійка лідерів хоч і забезпечує 100% захист від онлайн загроз (але з помилковими виявленнями), в автономному режимі ніхто не зміг виявити абсолютно всі віруси – максимальне значення, якого вдалося домогтися – 98,3% у ESET.

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