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Вчені встановили за ДНК особу Джека Різника: хто він

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Джек Різник – поляк за походженням - фото 1
Джек Різник – поляк за походженням / Blu-ray

Вчені з університету Ліверпуля Джона Мурса за допомогою ДНК встановили справжню особу Джека Різника, який здійснив серію вбивств в Лондоні у 1880 роках.

Ним, за словами дослідників, є місцевий житель Аарон Космінскі.

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Покриту кров'ю хустку, яку відправили на аналіз, було знайдено на одному з місць вбивства. Вона, імовірно, містить ДНК як вбитої жертви Кетрін Еддоус, так і самого серійного вбивці. Дослідники провели генетичні тести на зразку, який, як вважалося, належав самому Різнику. В результаті було встановлено, що вбивцею є місцевий житель і поляк за походженням Аарон Космінскі.

"Ми вперше описуємо систематичний молекулярний аналіз єдиного збереженого фізичного доказу, пов'язаного з вбивствами Джека Різника", – зазначили автори дослідження.

Вчені встановили за ДНК особу Джека Різника: хто він - фото 315059

Вчені встановили за ДНК особу Джека Різника: хто він - фото 315060

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Джерело: thesun
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