Вчені встановили, коли люди змогли одомашнити курей

Вчені з Китаю встановили, коли була одомашнена найпоширеніша в світі сільськогосподарська тварина – курка.

Попри популярність курей як домашніх тварин, вчені довгий час не могли пояснити, як сталася доместикація цих птахів. Китайські фахівці провели перше велике дослідження повного геному курей і прийшли до висновку, що дикі представники сімейства фазанових вперше були одомашнені близько 9500 років тому. Це сталося на півночі Південно-Східної Азії або в Південному Китаї. Подальшому поширенню курей допомогли мігранти і торговці.

І ще: Австралієць зловив найбільшу рибу у житті і віддав її на дослідження: фотофакт

Про спорідненість домашніх і джунглевих курей говорив ще Чарлз Дарвін, оскільки птахи схожі один на одного. Однак вчений припустив, що одомашнення відбулося на території Індії.

Однак порівнявши 863 геноми домашніх курей і диких, виловлених в різних куточках Азії і Африки, вчені прийшли до висновку, що вперше курей одомашнили на півночі Південно-Східної Азії. На думку вчених, домашні кури відділилися від диких родичів 6200-12 800 років тому.

Це цікаво: Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка