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Вчені встановили, коли люди змогли одомашнити курей

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Кури - фото 1
Кури / sciencemag

Вчені з Китаю встановили, коли була одомашнена найпоширеніша в світі сільськогосподарська тварина – курка.

Попри популярність курей як домашніх тварин, вчені довгий час не могли пояснити, як сталася доместикація цих птахів. Китайські фахівці провели перше велике дослідження повного геному курей і прийшли до висновку, що дикі представники сімейства фазанових вперше були одомашнені близько 9500 років тому. Це сталося на півночі Південно-Східної Азії або в Південному Китаї. Подальшому поширенню курей допомогли мігранти і торговці.

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Про спорідненість домашніх і джунглевих курей говорив ще Чарлз Дарвін, оскільки птахи схожі один на одного. Однак вчений припустив, що одомашнення відбулося на території Індії.

Однак порівнявши 863 геноми домашніх курей і диких, виловлених в різних куточках Азії і Африки, вчені прийшли до висновку, що вперше курей одомашнили на півночі Південно-Східної Азії. На думку вчених, домашні кури відділилися від диких родичів 6200-12 800 років тому.

Вчені встановили, коли люди змогли одомашнити курей - фото 412971

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Джерело: sciencemag
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