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У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна

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Тритон - фото 1
Тритон / space

Американське аерокосмічне агентство NASA розглядає можливість відправити роботизовану місію на Тритон – найбільший супутник газового гіганта Нептуна.

Trident одна з чотирьох концепцій місій, які беруть участь в програмі "Відкриття", в рамках яких NASA розробляє відносно дешеві роботизовані дослідження.

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В агентстві відзначають, що дослідникам дуже цікавий цей супутник з незвичайною крижаною сумішшю на поверхні. Космічний апарат Вояджер-2 є єдиним дослідницьким апаратом, який пролітав поруч з Тритоном. Дослідники розраховують, що вивчення Тритона дозволить краще зрозуміти, як розвивалися планети і їх супутники в Сонячній системі.

Цей супутник є сьомим за розміром в Сонячній системі, він багато чим цікавить вчених. Це єдиний супутник, що обертається коло своєї планети у зворотному напрямку, він має екстремальний нахил орбіти, зміщений від екватора Нептуна на 23 градуси. Тритон має незвичайну атмосферу і динамічний клімат, його іоносфера заповнена зарядженими частинками і вдесятеро активніша, ніж на інших супутниках в Сонячній системі.

У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна - фото 411571

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Джерело: space
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