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У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри

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Cонячне затемнення з космосу - фото 1
Cонячне затемнення з космосу / Twitter

Астронавт NASA Кріс Кессіді сфотографував Землю під час сонячного затемнення 21 червня. Знімки були зроблені з борту МКС.

На кадрах видно, як частина Землі перебуває у тіні від Місяця, а за межами тіні яскравий світловий день.

І ще: Сонячне затемнення 21 червня: вплив на всі знаки Зодіаку

"Дуже крутий вигляд на кільцеве сонячне затемнення, яке проходило по правому борту, коли ми пролітали над Китаєм цього ранку. Відмінний спосіб прокинутися вранці у День батька! Сподіваюся, що у всіх татів у світі прекрасний день!" – підписав знімки астронавт.

У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри - фото 411510

У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри - фото 411511

У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри - фото 411512

У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри - фото 411513

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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