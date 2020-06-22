У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри

Астронавт NASA Кріс Кессіді сфотографував Землю під час сонячного затемнення 21 червня. Знімки були зроблені з борту МКС.

На кадрах видно, як частина Землі перебуває у тіні від Місяця, а за межами тіні яскравий світловий день.

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"Дуже крутий вигляд на кільцеве сонячне затемнення, яке проходило по правому борту, коли ми пролітали над Китаєм цього ранку. Відмінний спосіб прокинутися вранці у День батька! Сподіваюся, що у всіх татів у світі прекрасний день!" – підписав знімки астронавт.

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