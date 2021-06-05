Вчені вперше зважили хромосому людини: результат їх вразив

Науковці виявили неймовірну правду про хромосому людини. З'ясувалося, що хромосома має "надлишкову" вагу.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона вперше в історії виміряли індивідуальну масу всіх 46 хромосом в клітинах людини, пише telegraph.

І ще: Вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі

Для цього вони використовували джерело рентгенівського випромінювання в національному центрі синхротронної науки Великобританії. Маса хромосоми людини виявилася значно більшою, ніж припускали, – приблизно в 20 разів. Найімовірніше, через елементи в ній, які ще невідомі науці.

"Вчені займаються вивченням хромосом вже 130 років, але частини цих складних структур все ще маловивчені. Ми вперше змогли точно визначити їх масу. Так, вимірювання показали, що 46 хромосом в кожній нашій клітині важать 242 пікограми (одна трильйонна грама). Це важче, ніж ми очікували", – розповів старший автор дослідження професор Ян Робінсон.

Тепер біологам належить зрозуміти, чим викликана зайва маса хромосом. Можливо, при цьому вийде з'ясувати, чому в організмі відбуваються ті чи інші збої.

ДНК / acs

Це цікаво: Учені створили найбільшу у світі карту темної матерії