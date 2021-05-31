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Вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі
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Накопичення магми під одним з найбільших щитових вулканів у світі, Мауна-Лоа на острові Гаваї, може стати причиною великого виверження. Вчені проаналізували рух поверхні, дані про який були зібрані супутниками і станціями GPS.
"Землетрус магнітудою 6 або вище зніме напругу, створювану припливом магми вздовж субгоризонтально розлому під західним флангом вулкана", – розповів один з авторів дослідження. Дослідники виявили, що протягом 2014-2020 років в цілому 0,11 км3 нової магми проникло в "тіло" (велике утворення, що виникло при застиганні магми в тріщинах земної кори), пише scitechdaily.
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У 2015 році магма почала розширюватися на південь, де тиск порід менший. Після ослаблення потоку магми в 2017 році центр деформації повернувся в попереднє положення. За словами фахівців, таких змін магматичного тіла під Мауна-Лоа раніше не спостерігалося.
Мауна-Лоа висотою 9 кілометрів є найбільшим вулканом на Землі. Під час виверження 1950 року лава досягла узбережжя Кона всього за три години. Такий стрімкий розвиток подій залишає дуже мало часу для евакуації людей. Ще одне велике виверження Мауна-Лоа відбулося в 1984 році. Виверженню 1950 року передував землетрус магнітудою 6,3.
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