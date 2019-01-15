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Лікарі назвали напій, що очищає печінку від токсинів

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Огіркова вода – чудовий натуральний засіб зниження артеріального тиску - фото 1
Огіркова вода – чудовий натуральний засіб зниження артеріального тиску / Opa Toothbar

Вагомі причини почати щодня пити огіркову воду.

Експерти розповіли про факти на користь огіркової води. Не забудьте, якщо ви хочете, щоб огіркова вода принесла очікуваний ефект, пити її потрібно як мінімум 2-3 рази на тиждень.

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Джерело вітамінів. Додаємо у воду огірковий сік і все. Завдяки цьому у нас виходить напій, який містить велику кількість вітамінів А і С. Також огіркова вода є багатим джерелом вітаміну Е – одного з найпотужніших антиоксидантів. Завдяки йому ви дуже скоро почнете помічати дивні зміни у вашому організмі.

Лікарі назвали напій, що очищає печінку від токсинів - фото 301261
Лікарі назвали напій, що очищає печінку від токсинів

Знижує артеріальний тиск. Огіркова вода – чудовий натуральний засіб зниження артеріального тиску. Варто мати на увазі, це важлива властивість цього напою. Огірок оберігає наш організм від зневоднення і містить рекомендовану норму калію. Завдяки цьому поліпшується наш кровообіг і налагоджується робота серця.

Союзник печінки. Огіркова вода ефективно очищає нашу печінку і усуває застійні явища в цьому органі. Завдяки їй функції нашої печінки поліпшуються. Це обумовлено високим вмістом в напої вітамінів А, В і С, а також таких мінералів, як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини піклуються про клітини нашої печінки і навіть здатні стимулювати їх регенерацію.

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