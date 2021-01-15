Вчені визначили, які люди найбільш ласі на алкоголь

Нове дослідження, проведене Медичним університетом Чиказького університету, з'ясувало, що впливає на розвиток алкоголізму. Результати були опубліковані в журналі American Journal of Psychiatry.

В експерименті, який почався у 2004 році, взяли участь 190 молодих людей. Добровольці протягом десяти років включали в раціон алкогольну продукцію.

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З'ясувалося, що чим більше позитивних відчуттів людина відчуває від спиртного, тим вище був її шанс з часом стати алкоголіком. Ті, хто скаржився на негативні ефекти від похмілля, значно рідше вживали алкоголь.

При повторному тестуванні через 10 років ті, хто стали алкоголіками, відчували ще більше задоволення від стимуляції алкоголем, і рівень задоволення підвищувався в порівнянні з початковими результатами. При цьому будь-яка толерантність до ефектів від алкоголю не вироблялася. Нові дані здатні допомогти знайти більш ефективні методи боротьби із залежністю.

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