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Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів

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Як відмова від алкоголю впливає на ваше здоров'я - фото 1
Як відмова від алкоголю впливає на ваше здоров'я

Новорічні свята часто супроводжуються споживання алкогольних напоїв. Але експерти наголошують на тому, що потрібно чудово розуміти, що корисного алкоголю немає. Тому вони й вирішили розповісти, що відбуватиметься з вашим організмом, якщо відмовитися від спиртного на 7, 30 або 365 днів.

Алкоголь вкрай рідко приносить позитивні зміни у наше життя. Натомість негативу він несе значно більше. Розповідаємо про зміни, які відбудуться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від алкогольних напоїв на 7, 30 або ж 365 днів.

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Чому люди відмовляються від спиртного?

Останнім часом люди схильні переставати споживати алкогольні напої. Це своєрідна перевірка, скільки ви можете протриматися без кухля пива, а також можливість провести детоксикацію. А через який проміжок часу ми зможемо побачити зміни?

Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів - фото 441720

7 днів без алкоголю

Той, хто раніше вживав алкогольні напої щодня, може помітити фізичні зміни вже у перші кілька днів, які стають ще помітнішими через два тижні:

  • Кращий і глибший сон.
  • Підвищена ефективність.

30 днів без алкоголю

  • Перевантажена печінку стомлює. Тому ті, хто утримується від алкоголю, більш пильні, здорові та продуктивніші.
  • Алкоголь перешкоджає клітинному метаболізму, викликає лімфатичний застій. У тих, хто обходиться без алкоголю, контури стають більш пружними, а шкіра гладкішою.
  • В алкоголі багато непотрібних калорій. Якщо ви відмовитеся від двох одиниць по 200 калорій щодня, ви заощадите 12 000 калорій за 30 днів: (теоретична) втрата ваги майже на два кілограми.
Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів - фото 441721

365 днів без алкоголю

  • Печінка як нова. Навіть важке ураження печінки, пов'язане з алкоголем, можна вилікувати, повністю відмовившись від нього.
  • Весь обмін речовин, у тому числі процесів травлення і спалювання жиру, відбувається швидше. У поєднанні з підвищеною продуктивністю внаслідок кращого сну і більшою активністю шляхом поліпшення фізичної форми ви отримуєте оптимальне відчуття тіла.
  • Якщо ви зазвичай п'єте два напої на день, ви можете скинути 20 кілограмів за рік.

Відмова від алкоголю позитивно вплине на ваше здоров'я. Якщо ж ви не можете позбутися звички споживати спиртні напої, то спробуйте хоча б скоротити їхню кількість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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