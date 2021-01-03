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Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
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Новорічні свята часто супроводжуються споживання алкогольних напоїв. Але експерти наголошують на тому, що потрібно чудово розуміти, що корисного алкоголю немає. Тому вони й вирішили розповісти, що відбуватиметься з вашим організмом, якщо відмовитися від спиртного на 7, 30 або 365 днів.
Алкоголь вкрай рідко приносить позитивні зміни у наше життя. Натомість негативу він несе значно більше. Розповідаємо про зміни, які відбудуться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від алкогольних напоїв на 7, 30 або ж 365 днів.
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Чому люди відмовляються від спиртного?
Останнім часом люди схильні переставати споживати алкогольні напої. Це своєрідна перевірка, скільки ви можете протриматися без кухля пива, а також можливість провести детоксикацію. А через який проміжок часу ми зможемо побачити зміни?
7 днів без алкоголю
Той, хто раніше вживав алкогольні напої щодня, може помітити фізичні зміни вже у перші кілька днів, які стають ще помітнішими через два тижні:
- Кращий і глибший сон.
- Підвищена ефективність.
30 днів без алкоголю
- Перевантажена печінку стомлює. Тому ті, хто утримується від алкоголю, більш пильні, здорові та продуктивніші.
- Алкоголь перешкоджає клітинному метаболізму, викликає лімфатичний застій. У тих, хто обходиться без алкоголю, контури стають більш пружними, а шкіра гладкішою.
- В алкоголі багато непотрібних калорій. Якщо ви відмовитеся від двох одиниць по 200 калорій щодня, ви заощадите 12 000 калорій за 30 днів: (теоретична) втрата ваги майже на два кілограми.
365 днів без алкоголю
- Печінка як нова. Навіть важке ураження печінки, пов'язане з алкоголем, можна вилікувати, повністю відмовившись від нього.
- Весь обмін речовин, у тому числі процесів травлення і спалювання жиру, відбувається швидше. У поєднанні з підвищеною продуктивністю внаслідок кращого сну і більшою активністю шляхом поліпшення фізичної форми ви отримуєте оптимальне відчуття тіла.
- Якщо ви зазвичай п'єте два напої на день, ви можете скинути 20 кілограмів за рік.
Відмова від алкоголю позитивно вплине на ваше здоров'я. Якщо ж ви не можете позбутися звички споживати спиртні напої, то спробуйте хоча б скоротити їхню кількість.
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