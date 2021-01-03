Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів

Як відмова від алкоголю впливає на ваше здоров'я

Новорічні свята часто супроводжуються споживання алкогольних напоїв. Але експерти наголошують на тому, що потрібно чудово розуміти, що корисного алкоголю немає. Тому вони й вирішили розповісти, що відбуватиметься з вашим організмом, якщо відмовитися від спиртного на 7, 30 або 365 днів.

Алкоголь вкрай рідко приносить позитивні зміни у наше життя. Натомість негативу він несе значно більше. Розповідаємо про зміни, які відбудуться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від алкогольних напоїв на 7, 30 або ж 365 днів.

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Чому люди відмовляються від спиртного?

Останнім часом люди схильні переставати споживати алкогольні напої. Це своєрідна перевірка, скільки ви можете протриматися без кухля пива, а також можливість провести детоксикацію. А через який проміжок часу ми зможемо побачити зміни?

7 днів без алкоголю

Той, хто раніше вживав алкогольні напої щодня, може помітити фізичні зміни вже у перші кілька днів, які стають ще помітнішими через два тижні:

Кращий і глибший сон.

Підвищена ефективність.

30 днів без алкоголю

Перевантажена печінку стомлює. Тому ті, хто утримується від алкоголю, більш пильні, здорові та продуктивніші.

Алкоголь перешкоджає клітинному метаболізму, викликає лімфатичний застій. У тих, хто обходиться без алкоголю, контури стають більш пружними, а шкіра гладкішою.

В алкоголі багато непотрібних калорій. Якщо ви відмовитеся від двох одиниць по 200 калорій щодня, ви заощадите 12 000 калорій за 30 днів: (теоретична) втрата ваги майже на два кілограми.

365 днів без алкоголю

Печінка як нова. Навіть важке ураження печінки, пов'язане з алкоголем, можна вилікувати, повністю відмовившись від нього.

Весь обмін речовин, у тому числі процесів травлення і спалювання жиру, відбувається швидше. У поєднанні з підвищеною продуктивністю внаслідок кращого сну і більшою активністю шляхом поліпшення фізичної форми ви отримуєте оптимальне відчуття тіла.

Якщо ви зазвичай п'єте два напої на день, ви можете скинути 20 кілограмів за рік.

Відмова від алкоголю позитивно вплине на ваше здоров'я. Якщо ж ви не можете позбутися звички споживати спиртні напої, то спробуйте хоча б скоротити їхню кількість.

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