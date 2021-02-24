Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Реакція собаки на дзвінок до ветеринара розсмішила мережу (відео)

  • 97
Як дізнатись, що собака ненавидить ветеринара - фото 1
Як дізнатись, що собака ненавидить ветеринара

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже вони можуть за мить підняти настрій та викликати цілу палітру емоцій. Не винятком став і цей пес, який точно дуже добре розуміє людську мову.

На платформі Reddit користувач з ніком _Raines_ поділився епічним відео з собакою, який за короткий час отримав понад 23 тисячі балів та майже 400 коментарів. Все тому, що на ролику господар вирішує розіграти свого улюбленця. Хлопець дістає телефон та вдає, що телефонує ветеринару. З перших же слів собака розуміє, що в розмові йдеться про неї і про це страшне місце, тож починає гавкотом перебивати дзвінок.

І ще: В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін

Як відзначили коментатори, пухнастик точно володіє людською мовою, хоч у відповідь може лише гавкати. Але це може бути справжнім тестом для того, щоб перевірити, чи ваш улюбленець боїться походу до ветеринара.

She understood what he was saying from r/WhatsWrongWithYourDog

Читайте також: Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 507
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 326
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4570
Загрузка...
Новини