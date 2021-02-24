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Реакція собаки на дзвінок до ветеринара розсмішила мережу (відео)
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Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже вони можуть за мить підняти настрій та викликати цілу палітру емоцій. Не винятком став і цей пес, який точно дуже добре розуміє людську мову.
На платформі Reddit користувач з ніком _Raines_ поділився епічним відео з собакою, який за короткий час отримав понад 23 тисячі балів та майже 400 коментарів. Все тому, що на ролику господар вирішує розіграти свого улюбленця. Хлопець дістає телефон та вдає, що телефонує ветеринару. З перших же слів собака розуміє, що в розмові йдеться про неї і про це страшне місце, тож починає гавкотом перебивати дзвінок.
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Як відзначили коментатори, пухнастик точно володіє людською мовою, хоч у відповідь може лише гавкати. Але це може бути справжнім тестом для того, щоб перевірити, чи ваш улюбленець боїться походу до ветеринара.
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