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В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін

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Фотограф вперше сфотографував жовтого пінгвіна - фото 1
Фотограф вперше сфотографував жовтого пінгвіна / instagram

Бельгійський фотограф Ів Адамс зустрів на одному з островів Південної Атлантики рідкісного жовтого королівського пінгвіна. Раніше зняти таких птахів на камеру ще не вдавалося.

Ів Адамс разом зі своєю групою зустрів жовтого пінгвіна під час експедиції в грудні 2019 року, але закінчив сортувати тисячі фотографій звідти тільки зараз. За його словами, все сталося випадково: він і його напарники розпаковували гумові човни на пляжі, де були близько 120 тисяч птахів. Раптом буквально поруч з експедиторами виявився жовтий пінгвін, тоді вони швидко покидали все з рук і схопили камери.

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"Це було диво, що він сів поруч з нами. Якби це сталося у 50 метрах від нас, ми б точно не побачили такого ніколи в житті", – каже фотограф. Адамс також називає зустріч з жовтим пінгвіном "виграшем у лотерею природи".

В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін - фото 448686

В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін - фото 448687

В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін - фото 448688

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Джерело: independent
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