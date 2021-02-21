В об'єктив фотографа вперше потрапив жовтий пінгвін

Бельгійський фотограф Ів Адамс зустрів на одному з островів Південної Атлантики рідкісного жовтого королівського пінгвіна. Раніше зняти таких птахів на камеру ще не вдавалося.

Ів Адамс разом зі своєю групою зустрів жовтого пінгвіна під час експедиції в грудні 2019 року, але закінчив сортувати тисячі фотографій звідти тільки зараз. За його словами, все сталося випадково: він і його напарники розпаковували гумові човни на пляжі, де були близько 120 тисяч птахів. Раптом буквально поруч з експедиторами виявився жовтий пінгвін, тоді вони швидко покидали все з рук і схопили камери.

І ще: На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт

"Це було диво, що він сів поруч з нами. Якби це сталося у 50 метрах від нас, ми б точно не побачили такого ніколи в житті", – каже фотограф. Адамс також називає зустріч з жовтим пінгвіном "виграшем у лотерею природи".

Читайте також: Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги