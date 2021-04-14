У В'єтнамі продають кавуни з розкішного Ferrari 488 GTB: фотофакт

У В'єтнамі в повністю саморобному Ferrari 488 GTB почали продавати кавуни. Автомобіль побудували за кілька місяців і витратили на нього 1000 доларів.

Ferrari 488 GTB відомий в усьому світі завдяки вірусному відео з його дебютом. Це творіння місцевої команди NHET TV, яка виготовляла копії мотоциклів і автомобілів з картону. Потім вони зайнялися суперкаром, і їхній Ferrari відзначився сталевим каркасом з великою кількістю склопластику і композитного клею, пише Autoevolution.

І ще: В Україні з'явився незвичайний будинок на колесах на базі Volkswagen T6

Ця Ferrari далеко не переконлива копія, але все ж вражає. В авто встановлений дуже маленький двигун з повітряним охолодженням, який нібито здатний розігнати його до максимальної швидкості 60 км/год. Це ще не підтверджено, але машина звучить, як газонокосарка.

У ролику розповідають про двох хлопців, які усвідомили, що не можуть продати всі свої кавуни, тому вони придумали помістити їх усередину машини і перевезти у краще місце. Продавати з Ferrari дійсно виявилося непоганим маркетинговим ходом.

Читайте також: Машину баскетболіста до верху набили попкорном, але той не зрозумів жарту: відео