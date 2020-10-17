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В Арктиці виросли кавуни і дині: фотофакт

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Кавуни - фото 1
Кавуни / bhub

На полярній дослідній станції фахівці виростили кавуни і дині.

Співробітники одночасно вирощували баштанні культури одних і тих самих сортів. На Крайній Півночі експеримент ставили у весняно-літніх теплицях. Ставка була зроблена на довгий полярний день. Для експерименту вчені підібрали скоростиглі холодостійкі форми баштанних культур.

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Сорти кавунів "Сюрприз" (з яскраво-жовтою м'якоттю) і "Подарунок сонця", а також диня "Южанка" краще за інших адаптувалися до арктичних умов. Насіння на розсаду посіяли 25 травня, розсаду в ґрунт висадили 10 червня, а стиглі плоди зняли 10 вересня. Підібрані сорти кавуна, дині та кабачка визріли протягом короткого вегетаційного періоду в умовах Крайньої Півночі, причому диня визріла за 30 днів від моменту цвітіння.

В Арктиці виросли кавуни і дині: фотофакт - фото 430685

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Джерело: ordonews
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