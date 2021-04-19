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Вчені виявили жука часів динозаврів: фотофакт

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Жук - фото 1
Жук / potokmedia

Фахівці виявили в М'янмі застиглу в бурштині комаху крейдяного періоду. Детальне вивчення показало, що жук запилював рослини у часи динозаврів, як зараз це роблять бджоли і метелики.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Plants.

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Квіткові (або покритонасінні) рослини, які становлять сьогодні понад 80% всіх видів рослин, з'явилися приблизно 140 мільйонів років тому і почали активно "завойовувати територію" близько 125 мільйонів років тому. Деякі вчені вважають, що своїм успіхом покритонасінні багато в чому зобов'язані взаємодії з комахами-запилювачами. Однак свідоцтв існування запилювачів в крейдяному періоді сьогодні зібрано вкрай мало.

У новому дослідженні палеонтологи описують вид жуків, представника якого виявили в бурштині. На те, що жук був обпилювачем, вказують сліди пилку і особливості будови черевця, вкритого волосками. Новий вид отримав назву Pelretes vivificus. Його представники жили в тропічних лісах близько 99 мільйонів років тому.

Вчені виявили жука часів динозаврів: фотофакт - фото 456314

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