У Єгипті виявили загублене золоте місто: фото

В районі єгипетського Луксора і легендарної Долини Царів археологи виявили стародавнє місто віком 3000 років. За словами фахівців, це найбільше стародавнє місто на території Єгипту.

Золоте місто, як називають його археологи, сходить до епохи царя Аменхотепа III, який правив з 1391 по 1353 рік до нашої ери. Імперія Аменхотепа III простягалася від річки Євфрат в сучасному Іраку і Сирії до Судану. Його правління відзначено величними пам'ятниками, в тому числі Колосами Мемнона. Про це пише deccanherald.

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"Багато іноземних місій шукали це місто, але так і не знайшли його", – розповів відомий єгиптолог, колишній міністр у справах старожитностей Захі Хавасс.

Розкопки почалися у вересні 2020 року, між храмами Рамзеса III і Аменхотепа III недалеко від Луксора, приблизно в 500 кілометрах на південь від Каїра. Протягом декількох тижнів команда виявила сліди будівель з цегли, які тягнулися за всіма напрямами. Після семи місяців розкопок було знайдено кілька кварталів, пекарня з печами і глиняним посудом, а також адміністративні і житлові будинки.

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