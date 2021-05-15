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Вчені виявили незвичайного динозавра, який зовсім не схожий на своїх родичів

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Шувуйя - фото 1
Шувуйя / pikabu

Науковці давно вдавалися в питання, чи були серед динозаврів-тероподів види, здатні полювати ночами. Навіть у їхніх нащадків, сучасних птахів, така здатність трапляється доволі рідко. І от, їм врешті пощастило!

Міжнародна група вчених використовувала комп'ютерну томографію та інші сучасні методи для збору інформації про розмір очей і внутрішнього вуха майже 100 видів живих птахів і вимерлих динозаврів. Про це пише newsbeezer.

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Щоб оцінити слух динозаврів, команда вимірювала довжину лагени. Цей орган обробляє звукову інформацію, що надходить. У сипухи, наприклад, лагена пропорційно довша, ніж у інших видів птахів. Щоб оцінити зір, вчені досліджували склеротикальне кільце, кісткову конструкцію, навколо зіниці. Чим вона більша, тим більше світла проникає в зіницю, забезпечуючи кращу здатність розрізняти предмети в нічний час. Вимірюючи діаметр цього кільця, вчені могли визначити, скільки світла може вловити око.

Дослідники виявили, що більшість хижих динозаврів були пристосовані до полювання в денний час. Однак невеликі птахоподібні тероподи з роду шувуйя, що входить в сімейство невеликих оперених альваресзаврів, мали надзвичайно гострий слух і нічний зір. Лагени цього виду за розміром майже такі ж, як у сучасних сипух. Це дозволяє припустити, що шувуйї могли полювати в темряві.

Вчені виявили незвичайного динозавра, який зовсім не схожий на своїх родичів - фото 459543

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