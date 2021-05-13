Археологи знайшли бюст першого римського імператора: він ідеально зберігся

В італійському регіоні Молізе археологи знайшли мармуровий бюст Октавіана Августа, який вважається першим в сучасному сенсі імператором Риму. Цікаво, що витвір мистецтва дуже добре зберігся до наших днів.

Білу голову з мармуру виявили будівельники, які проводили реставраційні роботи історичних міських стін Ізернії, пише cnn.

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Археологи прийшли до висновку, що це фрагмент скульптури римського імператора Октавіана Августа, який правив з 27 року до нашої ери і до своєї смерті в 14 році нашої ери. Він був троюрідним племінником Юлія Цезаря, і був ним усиновлений ​​за заповітом.

Вважається, що територія Ізернії була заселена понад 700 тис. років тому. У III столітті до нашої ери ця територія належала самнітам, одному з народів, що населяли територію Апеннінського півострова. Римські війська вперше захопили Ізернію близько 295 року до нашої ери. Однак уже в 90 році до нашої ери самніти повернули її собі. Римські війська незабаром відбили місто і зрівняли його із землею. Знахідка бюста Октавіана підтверджує, що Рим продовжував контролювати ці землі.

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