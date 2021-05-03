У Польщі знайшли місце, де може бути заховане золото Третього рейху

На слід нацистського золота вдалося вийти завдяки виявленню документів, які нібито належали офіцерам СС. Документи були передані в розпорядження фонду нащадками офіцерів.

Сенсаційне повідомлення про можливе виявлення 10 тонн нацистського золота недалеко від польського Вроцлава опублікувало британське видання Daily Mail.

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Очікується, що в результаті розкопок вдасться виявити 48 ящиків, захованих за наказом рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера в 1945 році. Це так зване "золото Бреслау", яке пропало з поліцейського управління в сусідньому польському місті Вроцлаві. Якщо вірити мисливцям за скарбами, золото може бути заховано на території палацу XVIII століття в селі Міньковські на півдні Польщі, в якому в роки Другої світової війни був будинок розпусти, який користувався популярністю у офіцерів СС.

Серед документів, завдяки яким дослідники вийшли на можливе місце приховування золота, був лист офіцера СС на ім'я фон Штайн дівчині, яка працювала в палаці і згодом стала коханкою офіцера. У листі фон Штайн, зокрема, пише: "Решта 48 ящиків Рейхсбанку і всі сімейні скрині я довіряю вам. Тільки ви знаєте, де вони".

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