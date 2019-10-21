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Серіал Великі Вуйки

Вчені виявили найшвидшу у світі мурашку

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Мурахи - фото 1
Мурахи / phys.org

Знайдений найспритніший серед мурах. Дивіться, як він виглядає!

Сахарська срібна мураха (Cataglyphis bombycina) здатна розвивати швидкість 855 міліметрів на секунду, пересуваючись піщаними дюнами, що часом нагріваються до 60°C.

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Це не рекорд серед комах. Втім, далеко не кожен здатний подолати за секунду 108 довжин власного тіла, як це робить сахарська мураха.

Біологи відзначають, що рекордсмена серед мурашок можуть перевершити у швидкості лише два види комах. Каліфорнійський кліщ Paratarsotomus macropalpis може подолати за одну секунду відстань, яка у 377 разів перевищує довжину власного тіла, а австралійський жук-скакун (Cicindela hudsoni) – у 177 разів.

Cataglyphis bombycina - фото 362924
Cataglyphis bombycina

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Джерело: phys.org
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