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Три речі, які необхідні жінкам і взагалі не потрібні чоловікам у стосунках

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Стосунки - фото 1
Стосунки / astro

Чоловіки з Марса, жінки з Венери – частка правди у цьому, звісно, є. Розповідаємо, що необхідно жінкам у відносинах.

Соціальність

Жінки за своєю природою більш соціальні. Тому для них дуже важливо, як на їх стосунки будуть реагувати знайомі, близькі і друзі. У 21 столітті відносини перейшли в нове річище, тепер не потрібно збирати плітки через знайомих. Тепер все можна побачити на сторінці в соціальних мережах. Коли посварилися, що подарував на 8 березня, кого народила тощо.

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Дати

Це проблема для багатьох чоловіків. Вони не пам'ятають дні народження батьків і сьогоднішню дату в принципі. Тому часто вони забувають важливі дати, чим дуже засмучують своїх половинок і дітей. Багатьом чоловікам незрозуміла ця прихильність до певної дати.

Три речі, які необхідні жінкам і взагалі не потрібні чоловікам у стосунках - фото 390358

Зовнішній вигляд

Вмився, причесався (якщо є що причісувати) і вже красень. Ну, а якщо сорочка трохи зім'ята, теж нічого страшного! Для жінок не підійде такий мінімум, їм потрібно бути не гірше Наталі, колишньої або он тієї панянки. Тому чоловікам доводиться так довго чекати, поки збереться обраниця. Макіяж, наряд, зачіска. Жінці важливо викликати захоплення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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