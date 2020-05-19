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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 19 травня: в Україні виявлено 18 876 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 260 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|18 876
|Одужали
|5632
|Померли
|548
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 742) та в місті Києві (2 359). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|751
|
Волинська область
|635
|
Дніпропетровська область
|843
|
Донецька область
|131
|
Житомирська область
|573
|
Закарпатська область
|911
|
Запорізька область
|385
|
Івано-Франківська область
|1 235
|
Кіровоградська область
|445
|
Київ
|2 359
|
Київська область
|1 245
|
Львівська область
|1 098
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|263
|
Одеська область
|784
|
Полтавська область
|264
|
Рівненська область
|1 188
|
Сумська область
|164
|
Тернопільська область
|1 081
|
Харківська область
|816
|
Херсонська область
|168
|
Хмельницька область
|268
|
Чернівецька область
|2 742
|
Черкаська область
|376
|
Чернігівська область
|110
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-05-2020:
|Захворіли
|4 801 282
|Одужали
|1 786 829
|Померли
|318 465
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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