Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 19 травня: в Україні виявлено 18 876​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 260​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 876 Одужали 5632 Померли 548

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 742) та в місті Києві (2 359). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 751 Волинська область 635 Дніпропетровська область 843 Донецька область 131 Житомирська область 573 Закарпатська область 911 Запорізька область 385 Івано-Франківська область 1 235 Кіровоградська область 445 Київ 2 359 Київська область 1 245 Львівська область 1 098 Луганська область 42 Миколаївська область 263 Одеська область 784 Полтавська область 264 Рівненська область 1 188 Сумська область 164 Тернопільська область 1 081 Харківська область 816 Херсонська область 168 Хмельницька область 268 Чернівецька область 2 742 Черкаська область 376 Чернігівська область 110

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-05-2020:

Захворіли 4 801 282 Одужали 1 786 829 Померли 318 465 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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