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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 19 травня: в Україні виявлено 18 876​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня - фото 404783

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 260​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 876
Одужали 5632
Померли 548

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 742) та в місті Києві (2 359). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 751

Волинська область

 635

Дніпропетровська область

 843

Донецька область

 131

Житомирська область

 573

Закарпатська область

 911

Запорізька область

 385

Івано-Франківська область

 1 235

Кіровоградська область

 445

Київ

 2 359

Київська область

 1 245

Львівська область

 1 098

Луганська область

 42

Миколаївська область

 263

Одеська область

 784

Полтавська область

 264

Рівненська область

 1 188

Сумська область

 164

Тернопільська область

 1 081

Харківська область

 816

Херсонська область

 168

Хмельницька область

 268

Чернівецька область

 2 742

Черкаська область

 376

Чернігівська область

 110

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-05-2020:

Захворіли 4 801 282
Одужали 1 786 829
Померли 318 465

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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