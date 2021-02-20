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Вчені виявили дивний зв'язок між статистикою розлучень і статтю первістків

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Родина - фото 1
Родина / pinterest

Пари, де першими народжуються дівчатка, розлучаються частіше, ніж сім'ї з первістками-синами, при цьому різниця проявляється тільки тоді, коли діти досягають підліткового віку.

Про це говорять результати дослідження вчених з США і Австралії, опубліковані в журналі The Economist. У віці дітей від 13 до 18 років розлучилися 10,7% батьків хлопчиків і 15,3% дівчаток, уточнюється в повідомленні.

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Це означає, що у батьків дочок-первістків в цьому віці ймовірність розлучення була на 5% вищою. Однак стать дитини не впливає на це, поки їй не виповниться 12 років. Коли діти досягають віку 15 років, розрив стає ще більшим: кількість розлучень батьків старших дівчаток майже на 10% більше, ніж батьків хлопчиків.

У віці дітей 18 років він скорочується: 20,4% пар з першими дочками розлучаються в порівнянні з 20,12% сімей з синами. У віці 19 років такі відмінності вже не спостерігаються.

Підвищений ризик розлучення був відсутній, якщо батько виховувався з сестрою, заявили вчені. Дослідження проводилося протягом 10 років, за цей час було вивчено два мільйони шлюбів в Нідерландах, уточнили спеціалісти.

Вчені виявили дивний зв'язок між статистикою розлучень і статтю первістків - фото 448542

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Джерело: letidor
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