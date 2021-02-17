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Астрофізики створили найточнішу карту Землі

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Астрофізики створили найточнішу карту Землі - фото 1

Учені з США Дж. Річард Готт, Девід Голдберг і Роберт Вандербей створили найточнішу плоску карту Землі. Вона схожа на платівку для грамофона – кругла і двостороння. Автори кажуть, що їм вдалося вийти за межі двох вимірів, зберігши всі плюси плоскої карти: простоту виготовлення і зручність зберігання.

Що не так з попередніми картами

Зобразити кулю на площині – складно. Коли йдеться про карту Землі – ще складніше. Потрібно не спотворити реальні розміри країн, відстані, вигини і асиметрії.

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Звична нам карта світу була створена фламандським географом Герардом Меркатором ще у XVI столітті. Вона стала базою для Google-карт, на ній відмінно показані локальні форми, але сильно спотворені ділянки біля Північного і Південного полюсів. Їх зазвичай обрізають. Через те, що лінії довготи в реальності перетинаються на полюсах, а на карті розташовані паралельно одна одній, об'єкти біля полюсів вийшли набагато більшими за ті, що біля екватора.

Астрофізики створили найточнішу карту Землі - фото 448233

Нова карта

Кругла карта орієнтована на Північну і Південну півкулі. Екватор – проходить прямо по краю. На цій карті помилок відстані менше, ніж на будь-якій іншій.

У нас є безперервність на екваторі. Африка і Південна Америка задрапіровані по краю, але вони неперервні. Щоб виміряти відстань від однієї сторони до іншої, можна використовувати нитку або вимірювальну стрічку, – пояснив астрофізик Дж. Річард Готт.

Вчені пропонують друкувати дві півкулі карти в журналах, щоб читачі вирізали їх і склеювали.

"Наша карта більше схожа на земну кулю, ніж інші плоскі карти. Щоб побачити всю земну кулю, ви повинні її повернути. Щоб побачити всю нашу нову карту, вам потрібно зробити те ж саме", – сказав Готт. На основі цієї "платівки" можна робити політичні, кліматичні, демографічні та інші карти. Також ідея може бути використана для картографування інших планет.

Астрофізики створили найточнішу карту Землі - фото 448232

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Джерело: phys
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