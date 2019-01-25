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Вчені вияснили, що допомагає музикантам під час виступів

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Фахівці оцінили, наскільки рухи кожного музиканта передбачали рухи інших - фото 1
Фахівці оцінили, наскільки рухи кожного музиканта передбачали рухи інших / MyWishList

Фахівці вивчили невербальні прийоми спілкування музикантів під час концертів.

На думку фахівців, під час виступу виконавці інтуїтивно координують один з одним свої дії. Вчені відстежували рух членів музичного тріо Gryphon за допомогою технології motion capture.

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Вчені запропонували музикантам виконати кілька композицій (як ліричних, так і більш рухливих), при цьому в одному випадку музикантів просили бути більш стриманими у вираженні своїх емоцій. Вчені з'ясували, що рухи і міміка допомагають музикантам координувати свої дії і виконувати твори в різному темпі.

Використовуючи математичні методи, фахівці оцінили, наскільки рухи кожного музиканта передбачали рухи інших. Незалежно від того, яку мелодію грали музиканти, їх рухи були більш синхронізовані в тому випадку, коли вони були більш емоційні. На думку фахівців, їх методи дослідження можуть бути застосовані і до інших ситуацій, в яких використовують прийоми невербальної комунікації. Це може бути, наприклад, спілкування між членами сім'ї або закоханими.

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Джерело: phys.org
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