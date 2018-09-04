На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені винайшли метод друку звуковими хвилями
-
- 29
Вчені стверджують, що їхній спосіб є набагато більш перспективним, ніж існуючі струменевий і електродинамічний друки.
Дослідники Гарвардського університету розробили новий метод друку, який використовує звукові хвилі для створення крапель рідин. Відзначається, що подібні методи використовуються, наприклад, в мікробіології.
І ще: Реальна швидкість літаків: ефектне відео
Існуючі методи струменевого або електродинамічного друку можуть використовувати тільки рідину в вузькому діапазоні в'язкості.
Автори використовували акустичний резонатор, в який поміщається сопло головки принтера. Резонатор створює стоячу звукову хвилю, яка діє на краплю чорнила. Змінюючи параметри звукової хвилі можна регулювати розмір краплі. Цей метод дозволяє використовувати для крапельного друку рідину з дуже високим рівнем в'язкості, аж до рідкого металу.
Вчені очікують, що розроблений метод знайде застосування в біологічній, косметичній та харчовій промисловості.
Читайте також: NASA пропонує мільйон доларів за спосіб отримання цукру на Марсі
-
11:21У мережі з'явилося відео з новим iPad Pro
-
11:00Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
-
10:55Стало відомо, коли відкриють найвищу статую в світі
-
10:23Зірка Поліцейської академії оголосив про продовження комедії
-
09:49Позашляховик Jeep Grand Cherokee Trackhawk продемонстрував ефектний дрифт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:21TAYANNА і Алан Бадоєв знялися у відвертій фотосесії
-
08:50Археологи знайшли в Єгипті залишки села, яке старше, ніж піраміди
-
08:28Вчені винайшли метод друку звуковими хвилями
-
07:53Неймовірна природа в об'єктиві Лонго Хіндарто: яскраві фото
-
07:338 мільйонів лайків: фото Кайлі Дженнер з донькою стало хітом мережі
-
07:14Названі найпопулярніші кросовери 2018 року
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
22:54Учені виявили несподівану користь брехні
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
22:22Рай перфекціоніста: який вигляд мають ідеальні хвилі
-
21:52Реальна швидкість літаків: ефектне відео
-
21:24Сталлоне поділився милим знімком з родиною
-
20:50Фотограф показує хіпстерів у Марокко: яскраві кадри
-
20:21Ніна Добрев поділилась фото та відео з Burning Man 2018
-
19:52Лікарі розповіли, як уникнути імпотенції
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
19:23Ірину Шейк присоромили за безглузду сукню
-
19:12Як Меган Маркл називає принца Гаррі
-
18:54Легендарний Роналдо став власником іспанського футбольного клубу
-
11:00Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
-
07:14Названі найпопулярніші кросовери 2018 року
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
16:00Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
-
14:30Як змінилися актори серіалу Район Мелроуз за 26 років: фото тоді і зараз
-
13:22І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським
-
11:45Не поспішайте звільнятися: Супрун розповіла, як пережити "післявідпустковий синдром"
-
07:00Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
00:31Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у другому прямому ефірі
- 02 вересня
-
19:44Виступ українця відзначили на авіашоу в Чехії: видовищне відео
-
17:00Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
-
14:33Pianoбой випустив пісню Підручник: текст новинки
-
12:00Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
-
10:49Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
20:53Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку
-
17:25Консервований перець: смачні салати на зиму
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас