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Вчені винайшли метод друку звуковими хвилями

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Друк звуковими хвилями - фото 1
Друк звуковими хвилями / news.harvard

Вчені стверджують, що їхній спосіб є набагато більш перспективним, ніж існуючі струменевий і електродинамічний друки.

Дослідники Гарвардського університету розробили новий метод друку, який використовує звукові хвилі для створення крапель рідин. Відзначається, що подібні методи використовуються, наприклад, в мікробіології.

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Існуючі методи струменевого або електродинамічного друку можуть використовувати тільки рідину в вузькому діапазоні в'язкості.

Крапельний друк за допомогою звукових хвиль - фото 274059
Крапельний друк за допомогою звукових хвиль

Автори використовували акустичний резонатор, в який поміщається сопло головки принтера. Резонатор створює стоячу звукову хвилю, яка діє на краплю чорнила. Змінюючи параметри звукової хвилі можна регулювати розмір краплі. Цей метод дозволяє використовувати для крапельного друку рідину з дуже високим рівнем в'язкості, аж до рідкого металу.

Вчені очікують, що розроблений метод знайде застосування в біологічній, косметичній та харчовій промисловості.

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Джерело: news.harvard
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