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Реальна швидкість літаків: ефектне відео

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Реальну швидкість літаків показали на відео - фото 1
Реальну швидкість літаків показали на відео

Якщо ви досі не могли уявити собі, наскільки швидко пересуваються літаки, то це відео пояснює все!

На платформі Reddit користувач з ніком zaczolf опублікував відео, яке дозволяти зрозуміти, як швидко літають літаки. За короткий час допис опинився у топах на платформі, зібравши понад 18 тисяч переглядів всього за 3 години. Відзначається, що короткий ролик, який знято з кабіни повітряного судна, показує, як повз проходить літак. "Наче машини на трасі, але значно швидше", – відзначили у коментарях.

І ще: Скільки пасажирів знайшли своє кохання на борту літака

The real speed of planes from r/BeAmazed

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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