Вчені вигадали, як зупинити розвиток карієсу

Американські хіміки розробили нову стратегію боротьби з карієсом і зубним нальотом. Результати дослідження були представлені на зустрічі Американського хімічного товариства.

Вважається, що карієс виникає через діяльність бактерій, таких як Streptococcus mutans. "Підкріплені" цукром, вони поступово утворюють на поверхні зуба біоплівку, а також виробляють велику кількість кислоти, яка роз'їдає зубну емаль.

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Як засіб боротьби з карієсом американські фахівці запропонували використовувати новий тип наночастинок на основі церію. Експерименти в лабораторії показали, що в присутності розчину наночастинок оксиду церію зростання біоплівок знизилося на 40%. На думку фахівців, цей метод дозволяє запобігти карієсу.

"Перевага методу полягає в тому, що він завдає менше шкоди для корисних бактерій порожнини рота", – говорить Рассел Песавенто з університету Іллінойсу. Замість того, щоб знищувати бактерії, наночастинки церію просто запобігали їх прилипанню до полістирольних поверхонь, які використовувалися в експерименті. Слід зазначити, що раніше фахівці вже намагалися використовувати інші типи наночастинок (наприклад, на основі окису міді, срібла і окису цинку) для знищення бактерій порожнини рота. Однак багаторазове застосування цих речовин приводило до фарбування зубів.

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