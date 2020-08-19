Учені спростували міф про Колумба і сифіліс

Вчені спростували міф про те, що сифіліс у Європу "привіз" Колумб. Захворювання в Європі з'явилося задовго до відкриття Америки.

Існує поширена гіпотеза про те, що в кінці XV століття матроси Христофора Колумба занесли сифіліс з Нового Світу в Європу. У новому дослідженні міжнародна група вчених наводить переконливі докази, що збудник захворювання бліда трепонема "гуляла" Європою ще до того, як Колумб відплив до нових берегів.

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Дослідники виявили трепонему в останках чотирьох осіб, які жили в XV-XVIII століттях в Фінляндії, Естонії та Нідерландах. Причому вік останків, виявлених в Естонії, відносять до початку XV століття. Тобто людина була хвора на сифіліс задовго до того, як Колумб досяг узбережжя Америки. Для оцінки віку збудників захворювань використовували як молекулярне датування древніх бактеріальних геномів, так і традиційний радіовуглецевий аналіз зразків. Крім сифілісу вчені виявили один випадок фрамбезії, бактеріальної інфекції шкіри, кісток і суглобів.

В останках, виявлених в Нідерландах, вчені знайшли патоген, що належить до нової, невідомої раніше лінії трепонем. За словами фахівців, виявлений штам генетично схожий на всі нинішні підвиди трепонем, але має унікальні якості.

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