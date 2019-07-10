Вчені створили перше у світі "розумне" скло

Група інженерів з університету Вісконсіна в Мадісоні створила унікальну технологію "розумного скла". Воно здатне "розпізнавати" зображення, не маючи сенсорів, мікросхем і джерел живлення.

Оскільки нинішні подібні технології, серед яких і FaceID, споживають багато ресурсів, фахівці ставили перед собою завдання домогтися економії енергії. Нова технологія повинна запобігти енергетичним витратам на цю функцію.

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Ми використовуємо оптику, щоб вмістити звичайні налаштування камери, датчиків і нейромережі в одному тонкому шматочку скла, – зазначив Цзунфу Юй, один з творців скла.

За словами інженера, ця розробка відрізняється від звичайного комп'ютерного зору. Вона включає в себе невеликі шматки напівпрозорого скла у формі квадратів, в яких особливим чином розташовані дрібні бульбашки. Вони заломлюють світло, завдяки чому розпізнаються різні зображення.

Обробка інформації за допомогою "розумного скла", за словами творців, відбувається "буквально зі швидкістю світла".

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