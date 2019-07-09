Instagram створив функції проти цькування користувачів: як це працює

Соцмережа Instagram анонсувала новеньку функцію, яка дозволить вберегти користувачів від цькування в інтернеті. Як працюватимуть нові опції - читайте далі.

Платформа Instagram вирішила активно боротись з негативними коментарями та цькуванням користувачів. Відтак перед публікацією з'явиться сповіщення про те, що коментар можуть сприйняти, як образливий. Також буде можливість приховувати неприємні висловлювання у дописах.

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Щодо першої функції то вона вже почала з'являтись у деяких країнах, а другу тільки починають тестувати. У соцмережі пояснили, що тести щодо сповіщень про негативні коментарі доволі здивували - деякі користувачі справді відмовлятись публікувати такі дописи.

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