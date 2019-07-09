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Robocup 2019: в Австралії роботи зіграли в футбол (відео)

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Як роботи зіграли у футбол - фото 1
Як роботи зіграли у футбол / Tom Schulze

Міжнародна виставка Robocup 2019 пройшла у Сіднеї і здивувала не лише новими розробками, а й футболом для роботів. З людьми їм поки рано змагатися.

Щороку на виставці Robocup інженери та програмісти з понад 40 країн змагаються у робофутболі, і цей 2019 не став винятком. Вперше незвичайний чемпіонат пройшов ще у 1997 році в Японії. Тоді планували до 2050 року створити настільки умілих роботів, які б змогли обіграти професійних футболістів.

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Щоправда, цьогоріч у Сіднеї навіть більш як 2 тисячі технарів не зуміли поки дійти до цієї плани. Зате спостерігати за падіннями та голами від роботів доволі цікаво.

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Джерело: УНН
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