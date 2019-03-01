Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

У Цюриху відкрили будинок, який побудували роботи

  • 14
DFAB House – будинок, який звели роботи - фото 1
DFAB House – будинок, який звели роботи / dfabhouse

У мережі показали відео про те, як роботи спроектували і побудували триповерховий будинок. Як зазначається, для цього використовувався 3D-друк. Сам будинок розташований в Цюриху, Швейцарія.

У швейцарському Цюриху відкрили DFAB House – будинок, який зведений і спроектований практично без участі людини. Над проектом працювала система з двох робо-рук, що керувалися процесором зі спеціальною програмою для 3D-моделювання.

І ще: MWC 2019: названо найбожевільніший гаджет виставки

Перший робот підбирав колоди і розпилював їх, потім просвердлював отвори для кріплень. Після цього обидва робота збирали з колод готову конструкцію. Людям потрібно було лише вставити кріплення.

Читайте також: Майбутнє поряд: американці показали робота, який робить сальто (відео)

Джерело: dfabhouse
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • Вчора, 14:15
  • 300
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 619
До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
  • Вчора, 12:00
  • 2839
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології