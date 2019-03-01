У Цюриху відкрили будинок, який побудували роботи

У мережі показали відео про те, як роботи спроектували і побудували триповерховий будинок. Як зазначається, для цього використовувався 3D-друк. Сам будинок розташований в Цюриху, Швейцарія.

У швейцарському Цюриху відкрили DFAB House – будинок, який зведений і спроектований практично без участі людини. Над проектом працювала система з двох робо-рук, що керувалися процесором зі спеціальною програмою для 3D-моделювання.

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Перший робот підбирав колоди і розпилював їх, потім просвердлював отвори для кріплень. Після цього обидва робота збирали з колод готову конструкцію. Людям потрібно було лише вставити кріплення.

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