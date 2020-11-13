Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина

Точний і швидкий спосіб, завдяки якому можна відрізнити справжнє вино від підробки, створили дослідники з Університету Аделаїди в Австралії.

Великою проблемою для світової промисловості є масовий обман на винному ринку.

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Підроблений продукт щорічно завдає шкоди економіці, який експерти оцінюють в мільярди доларів. Крім того, ситуація позбавляє можливості місцевих виробників продавати свою продукцію. Вчені придумали розв'язання проблеми. Фахівці розробили метод флуоресцентної спектроскопії, який дозволяє тестувати вина на справжність зі стовідсотково точним результатом.

"Відносно простий метод, схожий на цей, може бути легко адаптований для використання в ланцюжку поставок для надійної аутентифікації або виявлення фальсифікованих вин", – поділилася аспірантка Дослідницького інституту Вейта Ручіра Ранавіра.

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