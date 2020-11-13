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Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина

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Вино - фото 1
Вино / chowhound

Точний і швидкий спосіб, завдяки якому можна відрізнити справжнє вино від підробки, створили дослідники з Університету Аделаїди в Австралії.

Великою проблемою для світової промисловості є масовий обман на винному ринку.

Це цікаво: Пара замовила у ресторані найдешевше вино, але їм помилково подали напій за 2000 доларів

Підроблений продукт щорічно завдає шкоди економіці, який експерти оцінюють в мільярди доларів. Крім того, ситуація позбавляє можливості місцевих виробників продавати свою продукцію. Вчені придумали розв'язання проблеми. Фахівці розробили метод флуоресцентної спектроскопії, який дозволяє тестувати вина на справжність зі стовідсотково точним результатом.

"Відносно простий метод, схожий на цей, може бути легко адаптований для використання в ланцюжку поставок для надійної аутентифікації або виявлення фальсифікованих вин", – поділилася аспірантка Дослідницького інституту Вейта Ручіра Ранавіра.

Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина - фото 434951

І ще: Учені виявили несподіваний зв'язок між кольором очей і схильністю до алкоголізму

Джерело: sciencedirect
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