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Вчені спростували популярний міф про призначення смужок у зебри

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Зебра - фото 1
Зебра / cnn

Вчені давно прагнуть розгадати таємницю чорно-білих смуг зебри. Існує багато теорій їх призначення. Група британських вчених присвятила цьому питанню своє нове дослідження.

Професор Тім Каро зі Школи біологічних наук протягом останніх десяти років досліджував популярні теорії, яку користь приносить зебрам їх унікальний окрас, і багато з них розвінчав: наприклад, версії використання смужок як маскування від хижаків, для рівномірного охолодження тіла або для соціальних взаємодій між тваринами.

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В результаті досліджень вченим вдалося помітити, що характерне забарвлення зебри збиває з пантелику мух та інших комах. Раніше дослідники помітили, що смугасті тварини і тварини з однотонним забарвленням однаково привертають до себе комах, але при цьому ґедзі не можуть сповільнитися і приземлитися на смугасту зебру. Виявилося, що смуги засліплюють мух, змушуючи їх зіткнутися зі шкурою тварини або зовсім пролетіти повз.

Водночас дослідження показало, що не ефект апертури є поясненням труднощів мух: схожого ефекту вдалося досягти під час проведення експерименту з кіньми, одягненими як в смугасті, так і в картаті попони. Мухи майже не сідали ні на картату, ні на смугасту тканину. Тому смуги зебр не є унікальним засобом для відлякування ґедзів: інші візерунки також можуть бути ефективними.

Чому зебри смугасті - фото 421952
Чому зебри смугасті

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Джерело: cnn
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